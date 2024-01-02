На Украине дело по формуле «Роттердам+» отправлено в суд

Второй эпизод дела «Роттердам+» о переплате потребителями на Украине по счетам за электроэнергию более 500 миллионов долларов в период с 2018 по 2019 год был направлен в суд Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Это произошло после обвинения четырнадцати человек, которые были причастны к введению и действию формулы «Роттердам+», пишет РИА Новости.

Формула «Роттердам+» была утверждена в 2016 году Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и использовалась для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию. Однако, в эту формулу были включены несуществующие расходы на транспортировку угля из порта в Роттердаме на Украину. В результате, энергетические компании ДТЭК и «Центрэнерго» продавали электроэнергию по завышенным ценам, что привело к переплате потребителями более 500 миллионов долларов.

В июле 2020 года формула «Роттердам+» была упразднена в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии. Однако, общий ущерб от применения этой формулы оценивается примерно в 39 миллиардов гривен. В марте 2023 года САП направила в суд первый эпизод дела «Роттердам+» по обвинению шести человек в нанесении убытков потребителям электроэнергии на сумму более 19 миллиардов гривен.

Среди обвиняемых были бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ Владимир Бутовский, руководитель управления НКРЭКУ Тарас Ревенко, заместитель коммерческого директора одной из компаний группы — ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, а также директор департамента одной из компаний этой группы, включая топ-менеджеров ДТЭК Бориса Лисова и Ивана Гелюху.

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