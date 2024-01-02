Стало известно о проблемах в китайской Alibaba после неудачной реструктуризации

Китайская компания Alibaba Group столкнулась с кризисом на фоне реструктуризации и борьбы за власть. Об этом пишет Financial Times.

В марте 2023 года Alibaba объявила о планах разделить бизнес на шесть подразделений, однако, как рассказали несколько источников газеты, многие сотрудники сбиты с толку, поскольку не знают, что именно разделилось в рамках реструктуризации до тех пор, пока их не увольняют после выделения их структур.

По данным FT, оказалось, что сотрудники выполняют одни и те же функции в различных подразделениях. В компании при этом планировали создать отдельную платформу для корпоративного общения, однако команду разработчиков отключили от внутренней сети, что оставило ее без доступа к коммуникациям компании.

В материале издания отмечается, что в конце декабря новый генеральный директор Alibaba Эдди Юнмин Ву смог установить контроль над основным бизнесом. Этому также способствовал тот факт, что конкурент Alibaba по уровню рыночной капитализации PDD Holdings смог обогнать ее.

Отмечается, что хаос также усугубляла борьба между Эдди Ву и бывшим генеральным директором компании Дэниэлом Чжаном, который в сентябре ушел в отставку.

Financial Times пишет, что Alibaba ищет выход из сложившейся ситуации и разрабатывает стратегию борьбы с конкурентами, однако при этом представители компании считают, что она «никогда не находилась в лучшем финансовом положении».

До этого издание The Verge сообщало, что в 2023 году мировая отрасль по разработке видеоигр столкнулась с одними из самых масштабных сокращений за свою историю. Работы в данной сфере лишились более 9 тыс. человек.

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