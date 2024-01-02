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Налоговая выставила новый многомиллионный счет блогерше Митрошиной

ФНС выставила счет блогерше Митрошиной более чем на ₽145 млн

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alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила счет блогерше Александре Митрошиной более чем на 145 млн рублей. Такая информация появилась в Telegram-канале Shot.

По информации канала, Митрошина, обещавшая внимательно мониторить налоговые начисления после заведения на нее уголовного дела, теперь «накопила» 145 270 431 рублей, которые следует оплатить.

В публикации отмечается, что девушка ранее утверждала об уплате 127 млн рублей долгов.

В ноябре Саша Митрошина решила заработать 100 млн рублей и выложила два лота про рекламу и наставничество. Как итог, она продала челендж на 100 млн рублей всего за два часа.

В мае Митрошина в прямом эфире своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что погасила долг перед налоговой службой.

Ранее Митрошина предложила создать платформу для блогеров и налоговиков.

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