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Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Суд не удовлетворил иск бизнесмена Морозова к Ивлеевой на 10 млн рублей

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Савеловский суд в Москве не удовлетворил исковые требования предпринимателя Александра Морозова (признан в РФ иностранным агентом) о взыскании моральной компенсации в размере 10 млн рублей, блокировке аккаунтов и каналов блогера Насти Ивлеевой в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную резолюцию.

«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова <...> отказать», — указывается в материале.

Некоторое время назад он подал на светскую львицу в суд из-за ее видеозаписей с бранью и ненормативной лексикой. Мужчина изучил 84 видеоролика на YouTube-канале «Настя Ивлеева» и сделал вывод, что ведущая занимается распространением информации в неприличной форме с использованием нецензурной брани. По его мнению, это «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», чем Ивлеева показывает свое недвусмысленное «неуважение к обществу».

Скандал вокруг «голой» вечеринки блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в «Мутаборе» набирает обороты. Суд счел мероприятие пропагандой нетрадиционных отношений, ФНС заинтересовали уплаченные блогером налоги. Несмотря на извинения Ивлеевой, крупнейшие компании заморозили контракты с засветившимися на мероприятии знаменитостями. Суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Новые подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на имущество Ивлеевой могут наложить арест.

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