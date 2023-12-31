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Стало известно, сколько миллиардов потерял богатейший человек Африки за год

Богатейший человек Африки Алико Данготе за год потерял $3,6 млрд

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Shutterstock

Богатейший человек Африки, владелец крупнейшей промышленной компании Нигерии Алико Данготе в 2023 году потерял $3,6 млрд, пишет портал La Nouvelle Tribune.

В публикации говорится, что финансовые потери предпринимателя в основном связаны с решением ЦБ Нигерии о введении единого плавающего курса национальной денежной единицы - найры - вместо нескольких обменных курсов. Этот шаг привел к обесцениванию найры более чем на 50%, в результате состояние Алико, которое почти все находилось в Нигерии, сократилось с $18,7 млрд до $15,1 млрд.

До этого правнучка основателя Lego Софи Кирк Кристиансен продала часть акций компании и заработала на этом почти $1 млрд.

Самый богатый человек в США по версии Forbes, миллиардер и бизнесмен Илон Маск за сутки потерял $16,1 млрд из-за падения акций Tesla.

Ранее московский айтишник потерял сумку с одеждой на 400 тысяч рублей.

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