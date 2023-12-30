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СБУ заподозрила главу «Хортицы» Черняка в сотрудничестве с Россией

СБУ заподозрила главу «Хортицы» в сотрудничестве с РФ из-за закупок спирта

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chernyak_yevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в сотрудничестве с Россией владельца крупнейших алкогольных предприятий страны Евгения Черняка. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Спецслужба утверждает, что собрала доказательную базу на Черняка. Ему предъявили обвинение. Бизнесмена подозревают в финансировании специальной военной операции (СВО) России против Украины.

Уточняется, что основой для обвинения стали закупки спирта и другого сырья в России, которые осуществляли принадлежащие Черняку предприятия в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

В середине декабря стало известно, что российский Минфин хочет ввести временное управление в отношении активов международного алкогольного холдинга Global Spirits, которому, в том числе, принадлежит завод по производству водки «Хорта».

Украинская водка «Хортица» с 2022 года разливается под брендом «Хорта». Владельца Global Spirits Евгения Черняка в 2023 году обвинили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заочно арестовали.

В августе совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова внесли в список террористов в России.

Ранее украинский бренд Nemiroff подал в суд на производителя водки в России.

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