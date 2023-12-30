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Стоимость газа в Европе упала в три раза

ТАСС: цена на газ в Европе снизилась втрое в 2023 году, до $464 за 1 тыс. куб. м

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Средняя цена газа в Европе по итогам 2023 года упала в три раза, или на 67%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и собственные расчеты.

Если в 2022 году на биржевых торгах средняя цена на газ составила $1400 за 1 тыс. куб. м, то в этом году — $464. Причинами снижения стоимости стали теплая погода, рекордно высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе (ЕС). Цена на газ за год снизилась на 67%.

В начале месяца канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ. Он подчеркнул, что в текущей ситуации на мировых рынках странам Европы приходится платить за газ в 10 раз больше, чем раньше.

В середине декабря министры энергетики стран ЕС договорились о продлении ограничения цен на газ на год. Лимит будет действовать до 31 декабря 2024 года.

До этого стало известно, что ряд стран ЕС, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт/ч.

Ранее глава Минэнерго РФ назвал условия падения цен на газ в Европе.

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