В МИД России назвали условие для транзита газа через Украину

Россия, рассматривая вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года, будет учитывать спрос потребителей. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский.

«Принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Этой логикой будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», — сказал он.

Дипломат напомнил, что в марте прошлого года Европейский союз решил отказаться от природного газа из России, который давал странам Европы значительные конкурентные преимущества.

«Недавно из Украины доносились заявления о незаинтересованности в продлении транзитного контракта. Для нас самих встает вопрос: «Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в 2024 году лишение Киева доходов от него?» — добавил Биричевский.

По словам дипломата, независимо от политической конъюнктуры компании из РФ выполняют все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов.

До этого посол России в Вене Дмитрий Любинский заявлял, что без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок газа в Европу бессмысленно.

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