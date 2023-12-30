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В Испании местные жители в шуточной битве разбили более десяти тысяч яиц

Испанцы в традиционной яично-мучной битве разбили 12 тысяч яиц

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Жители Испании в традиционной яично-мучной битве разбили двенадцать тысяч яиц. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Помимо яиц, в ходе битвы было разбросано более 2,5 тонн муки. Традиционная «битва» проходит ежегодно в День святых младенцев — участники «побоища» делятся на «военную хунту» и «оппозицию», и забрасывают друг друга яйцами и мукой.

По словам мэра города Иби Серджио Карраско, все использованные как снаряды яйца были просрочены.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил магазин птицефабрики и поручил поделиться яйцами с Россией.

Гендиректор предприятия Анна Норкус отметила, что 70% продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30% идет на экспорт, из которых 16% приходится на Россию.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий.

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