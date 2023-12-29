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Сооснователь Fix Price Хачатурян продал свою долю в капитале компании

Сооснователь Fix Price Хачатурян продал свою долю в капитале компании Ломакину

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сооснователь Fix Price Артем Хачатурян продал свою долю в капитале компании своему партнеру по бизнесу Сергею Ломакину. Об этом пишет «Интерфакс».

Ломакин получил 34,2% капитала Fix Price. Еще 1% акций был приобретен гендиректором Fix Price Дмитрием Кирсановым.

Выход бизнесмена из числа основных акционеров и совета директоров компании связывают с семейными обстоятельствами. Сообщается, что Fix Price продолжит работать в прежнем режиме.

До этого Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR. Оплатить покупки по QR могут не только клиенты Сбера, но и других банков-партнеров.

QR-код для оплаты выводится на платежный терминал эквайринга при каждой покупке, достаточно считать QR-код камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка. Такие платежи теперь доступны как для владельцев iPhone, так и обладателей смартфонов на Android.

Ранее российская сеть Fix Price запланировала выйти на рынок ОАЭ.

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