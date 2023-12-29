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Цены на нефть рекордно упали со времен пандемии коронавируса

Биржевые цены на нефть Brent потеряли около 10% с начала 2023 года

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Shutterstock

За 2023 год цена барреля эталонной североморской марки Brent упала почти на 10%, пишет Bloomberg. Стоимость котировок показала максимальное годовое падение со времен пандемии коронавируса.

Аналитики назвали две главные причины такой динамики стоимости нефтяных котировок. Первая — риски заметного увеличения объемов добычи топлива в странах, которые не входят в состав ОПЕК на фоне замедления спроса на нефть в мире. Вторая причина — выход Анголы из состава ОПЕК. После того, как африканская страна объявила о своем решении, нефтяные котировки сразу пошли вниз.

Сейчас фьючерсные контракты на поставки нефти Brent в марте 2024 года торгуются на уровне $77,7 за баррель, хотя в самом начале и во второй половине января котировки достигали $86-88.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сказал «Газете.Ru», что никто из крупных и значимых нефтедобывающих стран не покинет ОПЕК в ближайшие месяцы. Поэтому в краткосрочной перспективе цена барреля Brent останется в диапазоне $73-83 за баррель. В свои прогнозы на 2024 год Васильев закладывает среднюю цену Brent на уровне $80 за баррель Brent. Соответственно, влияние выхода Анголы из ОПЕК на Россию будет минимальным, заключил аналитик.

Ранее экономист Церазов предсказал падение цен на нефть из-за разногласий в ОПЕК+.

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