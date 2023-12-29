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Курс доллара опустился ниже 89 рублей

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября

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FOTOGRIN/Shutterstock

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

За последние три дня, с 27 по 29 декабря, стоимость американского доллара снизилась с 91,6 до 89 рублей.

Российский рубль может еще сильнее укрепить свои позиции в 2024 году. Такого мнения придерживается аналитик SberCIB Юрий Попов, который ожидает роста рубля до 85 за доллар к концу марта. Он отметил, что причиной станет продажа валюты ЦБ по бюджетному правилу. По его прогнозу, в первом квартале следующего года стоимость доллара составит примерно 88 рублей.

В то же время рассчитывать на слишком оптимистичные прогнозы не стоит, полагает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Например сценарий, при котором стоимость доллара в 2024 году составит 60 рублей, крайне маловероятен. Курс в 85-90 рублей значительно «ближе к истине».

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк намерен покупать валюту при стоимости нефти Brent в $88–90.

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