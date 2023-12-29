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СПБ Биржа назвала время возобновления торгов после сбоя

СПБ Биржа возобновит торги в 11:15 мск после технического сбоя

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Depositphotos

Санкт-Петербургская биржа возобновит торги ценными бумагами в 11:15 по московскому времени после технического сбоя. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте биржи.

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — отмечается в сообщении.

В пятницу биржа сообщила, что торги были приостановлены в 07:50 мск. Причины технического сбоя выясняются.

2 ноября СПБ Биржа биржа попала под блокирующие санкции США и приостановила торги зарубежными ценными бумагами. Американским компаниям запрещены любые операции с ней.

«Газета.Ru» сообщала о последствиях ограничений для клиентов биржи.

26 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что СПБ Биржа может начать торговлю криптовалютами.

В тот же день СПБ Биржа оценила возможность запуска торгов биткоинами.

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