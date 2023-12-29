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Комлев заявил, что его уход с поста главы НСПК был согласован с ЦБ

Глава НСПК Комлев счел свое решение об отставке продуманным и взвешенным

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НСПК

Уход с поста главы Национальной системы платежных карт (НСПК) был заранее продуман и согласован с Банком России. Об этом рассказал РБК Владимир Комлев, который руководил компанией с момента ее основания в 2014 году.

По его словам, это решение стало «несколько неожиданным» для рынка.

«Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером», — сказал Комлев, уточнив, что почти за 10 лет «многое сделано».

Он предположил, что, очевидно, наступило время двигаться «куда-то дальше».

18 декабря стало известно, что руководитель Комлев уходит в отставку. Представители НСПКВ рассказали журналистам, что гендиректор компании покидает свой пост с 1 января 2024 года. Источник Frank Media назвал кандидатуру врио Комлева.

В декабре 2015-го, было объявлено о начале эмиссии первых карт с платежной системой «Мир».

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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