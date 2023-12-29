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СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Торги ценными бумагами на СПБ Бирже были приостановлены из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте биржи.

Уточняется, что организованные торги ценными бумагами были приостановлены в 07:50 по московскому времени. Причины технического сбоя выясняются.

Время возобновления организованных торгов ценными бумагами биржа дополнительно сообщит.

26 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что попавшая под санкции США СПБ Биржа изучает варианты развития нового направления бизнеса — одним из вариантов может стать торговля криптовалютами.

В сентябре Московская биржа сообщала о приостановке торгов на срочном рынке. Это произошло из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпуни объяснял «Газете.Ru», что приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не станет критичной для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят.

В начале декабря представитель группы Московской биржи Игорь Марич заявлял, что Мосбиржа в случае введения против нее американских санкций и остановки долларовых торгов имеет дальнейший сценарий действия.

Ранее были названы последствия санкций США против Биржи СПБ для россиян.

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