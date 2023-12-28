На Украине хотят конфисковать два российских Ан-148

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с очередным иском о конфискации в доход страны двух российских пассажирских самолетов, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к «Ильюшн Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что высший антикоррупционный суд Украины применил санкцию в виде взыскания активов с российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» на сумму более $4 млн.

Ранее Песков предупредил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто изымет ее активы.