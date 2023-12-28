Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине хотят конфисковать два российских Ан-148

На Украине намерены конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148

close
100%
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с очередным иском о конфискации в доход страны двух российских пассажирских самолетов, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к «Ильюшн Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что высший антикоррупционный суд Украины применил санкцию в виде взыскания активов с российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» на сумму более $4 млн.

Ранее Песков предупредил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто изымет ее активы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами