Криптобиржа Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance разослала клиентам из России напоминания о необходимости закрыть позиции и вывести средства до пятницы, 29 декабря. Подлинность соответствующих писем официальная служба поддержки криптобиржи подтвердила РБК.

В Binance предупредили, что с этой даты все открытые позиции будут постепенно закрываться. Россияне должны погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.

Как пояснили РБК в техподдержке криптобиржи, письма были отправлены тем, чье местоположение «временно или постоянно» определено на территории РФ.

Binance объявила об уходе с российского рынка в конце сентября. В компании тогда заявили, что деятельность в РФ стала несовместима со стратегией соблюдения глобальных требований.

Ранее криптобиржа Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Один из россиян подтвердил порталу, что у него пропала возможность P2P-операций в иностранных валютах.

До этого Bloomberg писало, что минюст США проводит расследование в отношении Binance на предмет того, могла ли криптобиржа использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств.

Ранее аналитик назвал последствия ухода из России криптобиржи Binance.