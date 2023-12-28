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Норвежцы продали акции арабских компаний из-за климатических рисков

Норвежский пенсионный фонд вышел из капитала 11 ближневосточных компаний

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Depositphotos

Норвежский пенсионный фонд KLP, управляющий активами на $70 млрд, продал акции 11 компаний из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Кувейта. Об этом сообщает AFP.

Решение принято по итогам экспертизы, установившей высокие риски нарушения прав человека и несоответствия ожиданиям в сфере климата.

По словам главы отдела ответственных инвестиций KLP Кирана Азиза, в этих странах «действуют авторитарные режимы, ограничивающие свободу слова и политические права».

Из портфеля исключили в первую очередь Saudi Aramco — из-за отсутствия плана энергоперехода. Остальные компании работают в телекоммуникациях и недвижимости.

До этого стало известно о спорах Германии и Франции, тормозящих принятие общеевропейского законодательства об энергопереходе. Германия опасается, что Франция сможет с меньшими ограничениями субсидировать атомные станции, что деформирует единый энергорынок ЕС.

До этого стало известно, что инвесторы разочаровались в перспективах китайской экономики и акций.

Ранее Минфин назвал возможный срок начала обмена заблокированными активами.

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