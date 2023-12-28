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В Кузбассе две шахты приостановили работу

Ростехнадзор приостановил добычу на двух шахтах группы «Распадская» в Кузбассе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль написал в своем Telegram-канале, что Ростехнадзор приостановил добычу из лав на шахтах «Распадская» и «Распадская-Коксовая» (обе входят в ПАО «Распадская»).

В сообщении поясняется, что на шахте «Распадская» работник получил травму. Также приостановка связана с нарушением требований промбезопасности при эксплуатации кабельной продукции механизированного комплекса, а также «неосуществлением мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогенами оставляемого целика угля в выработанном пространстве».

На «Распадской-Коксовой» была приостановлена эксплуатация ленточного конвейера из-за эксплуатации техустройства с нарушением требований промбезопасности, и отсутствия свободного прохода в горной выработке.

В пресс-службе «Распадской угольной компании» (управляет активами ПАО «Распадская») сообщили «Интерфакс», что добыча приостановлена полностью на обеих шахтах.

19 апреля на шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар.

Ранее обвал произошел на шахте в Днепропетровской области Украины.

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