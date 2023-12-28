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ЦБ рассказал о снижении числа просрочек по ипотеке

ЦБ РФ: доля кредитов с просрочкой платежей от 90 дней в ипотеке упала до 0,6%

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Global Look Press

Доля кредитов с просрочкой платежей от 90 дней (NLP 90+) в ипотеке сейчас находится на очень низком уровне. За десять месяцев 2023 года доля упала до 0,6%. Это на 0,1 процентного пункта ниже показателя начала года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Центробанка РФ.

Однако регулятора беспокоит качество выдаваемых жилищных кредитов.

«Под действием макропруденциальных мер постепенно сокращается доля ипотеки с LTV 80+ (с первоначальным взносом менее 20%). Но в абсолютном выражении объемы выдач такой ипотеки остаются высокими. Ипотека с небольшим первоначальным взносом характеризуется повышенным уровнем риска. Для сокращения выдач рискованной ипотеки Банк Росси с 1 марта 2024 года дополнительно повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки заемщика — ред.)», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Там уточнили, что повышению качества выдач ипотеки будут способствовать принятые в сентябре и декабре 2023 года меры по повышению первоначального взноса по государственным программам. В сентябре минимальный первоначальный взнос по всем программам с господдержкой вырос до 20%, а по «Льготной ипотеке» (под 8% годовых) — дополнительно увеличился в декабре до 30% с 20%.

«Поэтому в будущем можно ожидать сокращения выдач рискованной ипотеки», — подытожили в пресс-службе ЦБ.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи ипотеки в России в 2024 году.

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