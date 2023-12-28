Управлением Таймырской электроэнергетики займется Системный оператор Единой энергосистемы

Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) с 2024 года займется оперативно-диспетчерским управлением в технологически изолированных территориальных энергосистемах России. Подписание актов о начале управления состоялось 28 декабря.

В зону ответственности СО ЕЭС войдет Камчатка, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ, а также Норильско-Таймырская энергосистема в Красноярском крае, непосредственным управлением которой займется филиал СО ЕЭС — Красноярское РДУ.

Отмечается, что Норильско-Таймырская энергосистема формировалась и работает для обеспечения нужд «Норникеля», на предприятия которого приходится около 90% потребления электроэнергии.

Как подчеркнул вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров, норильские энергетики совместно со специалистами Системного оператора провели подготовительную работу для выполнения требований законодательства о переходе функций по ведению режимов работы энергосистемы к Системному оператору.

«Мы полностью готовы к передаче управления, и уверены, что он пройдет, незаметно для энергосистемы и потребителей», — заявил он.

Предполагается, что опыт работы Системного оператора и его компетенции поспособствуют повышению надежности и эффективности работы изолированных энергосистем, а также развитию территорий в рамках системы перспективного планирования развития электроэнергетики.

«Учитывая удаленность Норильско-Таймырской территории, суровые климатические условия и стратегически важные энергоемкие производства, расположенные на ней, использование большого спектра технологий, наработанных Системным оператором, позволит вывести управление энергосистемой на качественно новый уровень», – подчеркнул генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

Как отметил председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий, каждая из изолированных энергосистем уникальна.

«Если говорить про Норильск, то там больше 95% потребления – это промышленное предприятие, у которого есть очень высокие требования к качеству энергоснабжения, это связано с технологией производства. Это все сказывается на особенностях управления», — добавил он.