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Охват всех продуктов СберСеллера с момента создания увеличился в два раза

Гендиректор СберСеллера Дмитриева: аудитория СберСеллера достигла 92 млн человек

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Пресс-служба СберСеллера

С момента создания СберСеллера аудитория сейлз-хауса достигла 92 млн человек, сообщила генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева.

«Охват аудитории в месяц составил 65 млн человек, благодаря чему СберСеллер вошел в тройку лидеров по охвату видеосети. Также отказ от контракта с Digital Alliance и самостоятельная реализация рекламных возможностей Rambler&Co повысили финансовые показатели на 29%», — сказала она.

По словам Дмитриевой, начало продаж рекламы в Telegram позволит привлечь инвестиции.

«Остается только вопрос, оправдает ли результат ожидания. В 2024 году СберСеллер будет делать акцент на человекоцентричный подход к каждому партнеру», — отметила она.

Кроме того, Дмитриева назвала три главные задачи в развитии бизнеса.

«Первое – это создание продуктовой линейки внутри крупнейшей технологической компании, которая не перегрузит пользователя рекламой. Второе – выстроить инструменты и продуктовую линейку в соответствии с потребностями заказчика. Третье – предлагать свои рекламные поверхности всем участникам рынка», — добавила гендиректор СберСеллера.

Также Дмитриева отметила, что СберСеллер готов к внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

«Нейросети могут помогать площадкам и рекламодателям при планировании кампаний, предлагая наилучшие решения в режиме реального времени», — сказала она.

Дмитриева подчеркнула, что основной задачей селлера рекламы является определение максимального количества точек для потребителя.

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