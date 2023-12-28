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Роскомнадзор может оштрафовать компании, не подключившиеся к «Антифроду»

Роскомнадзор пригрозил штрафами 180 компаниям, не подключившимся к «Антифроду»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 180 операторам связи, которые не подключились к системе по блокировке звонков с подменных номеров «Антифрод», грозят штрафы. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

Согласно сообщению ведомства, суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырех операторов — им назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рубля.

В Роскомнадзоре напомнили, что за нарушение сроков подключения операторам грозит административная ответственность по ст. 13.2.1 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для юрлиц составляет 1 млн руб.

По данном ведомства, к «Антифроду» уже подключены 502 оператора – это меньше половины от числа всех операторов связи в стране (1300 компаний).

В августе Роскомнадзор сообщил «Известиям», что за год система «Антифрод» прервала 391,3 млн млн звонков телефонных мошенников.

Сообщалось, что к системе были подключены операторы «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2. Анализ данных системы показал, что в среднем телефонные мошенники тратят на абонентов по три минуты, однако зафиксирован случай попытки дозвониться в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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