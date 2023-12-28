Губернатор Калининградской области назвал сумму ущерба для региона от ограничений транзита

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет почти 2 миллиарда рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ущерб можно подсчитывать по-разному. Например, одна из его составляющих — объем субсидий, выплачиваемых федеральным бюджетом, чтобы делать тарифы на морской линии более доступными для региона. Губернатор подчеркнул, что в этом году на данную цель было выделено около 2 млрд рублей.

Он добавил, что под ущерб можно подвести и дополнительные расходы, выключающие ограничения для калининградских грузовых компаний, которые занимаются автомобильными перевозками и которые обслуживали транзит. Для них снизилось количество работы, добавил Алиханов.

По его словам, власти Калининградской области направили расчеты в Минэкономразвития, но у иска в ВТО сейчас «потенциально мало шансов».

До этого Алиханов сообщил о сложной ситуации с пропуском машин в Литву из региона.

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