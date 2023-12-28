ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре выявила повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области на 45-100% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что региональное отделение службы выявило одновременное повышение цен на продукцию со стороны пяти местных компаний.

В ФАС подчеркнули, что в отношении производителей возбудили дело по признаком заключения картельного соглашения. В службе отметили, что если вина со стороны компаний будет установлена, то им грозят оборотные штрафы

До этого территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с резким повышением цен.

По данным УФАС по Кемеровской области, производители куриных яиц «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика», занимающие лидирующие позиции на рынке региона, в октябре этого года допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца на 31-40% по сравнению с сентябрем.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.