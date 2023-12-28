Стало известно, сколько россиян делает ремонт к Новому году

Почти 29% россиян традиционно делают ремонт перед Новым годом, тратя на него до 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Выяснилось, что чаще всего перед Новым годом жители России меняют мебель и бытовую технику, обновляют отделку помещений. Также делают косметический ремонт, замену окон и дверей.

По словам опрошенных, главная причина ремонта в предпраздничные дни — нехватка времени в течение года. Кроме того, многие считают разумным начинать год с «чистого листа».

В результате более половины респондентов потратили на ремонт от 170 до 200 тыс. рублей. 21% — до 50 тыс. рублей. При этом 70% опрошенных отметили, что им удалось сэкономить на стройматериалах по сравнению с запланированным бюджетом.

Тем не менее 29% россиян отмечают, что из-за зимнего ремонта часто не успевают закончить все запланированные работы к Новому году. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян из всех регионов страны.

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