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Стало известно, сколько россиян делает ремонт к Новому году

Почти треть россиян делают ремонт к новогодним праздникам

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Shutterstock/FOTODOM

Почти 29% россиян традиционно делают ремонт перед Новым годом, тратя на него до 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Выяснилось, что чаще всего перед Новым годом жители России меняют мебель и бытовую технику, обновляют отделку помещений. Также делают косметический ремонт, замену окон и дверей.

По словам опрошенных, главная причина ремонта в предпраздничные дни — нехватка времени в течение года. Кроме того, многие считают разумным начинать год с «чистого листа».

В результате более половины респондентов потратили на ремонт от 170 до 200 тыс. рублей. 21% — до 50 тыс. рублей. При этом 70% опрошенных отметили, что им удалось сэкономить на стройматериалах по сравнению с запланированным бюджетом.

Тем не менее 29% россиян отмечают, что из-за зимнего ремонта часто не успевают закончить все запланированные работы к Новому году. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян из всех регионов страны.

До этого стало известно, что россияне стали активнее продавать недвижимость, доставшуюся им по наследству.

Ранее россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы.

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