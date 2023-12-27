Цены на электричество в Европе перед Рождеством уходили в минус

Стоимость электричества во Франции, Германии, Великобритании и Дании снижалась до отрицательных значений перед рождеством 25 декабря. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что тенденция связана с большими объемами ветрогенерации и низким спросом на электроэнергию в период праздников.

Цена на электроэнергию с поставкой 24 декабря в ФРГ упала до минус €3,37 за мегаватт-час. Цена с поставкой 25 декабря была на уровне €0,41 за мегаватт-час, а 27 декабря уже €60,8 за мегаватт-час. Тогда был первый рабочий день после праздников.

Стоимость электроэнергии в Великобритании 24 декабря снижалась до минус £9,31 за мегаватт-час, во Франции 25 декабря — до минус €11,93 за мегаватт-час, в Дании — до минус €8,54 за мегаватт-час.

Министр финансов Франции Брюно Лэ Мер в ноябре предупредил граждан, что тарифы на электричество в республике в 2024 году вырастут не более чем на 10%. С 1 августа 2022 года во Франции перестал действовать «тарифный щит», сдерживавший рост цен на электроэнергию. В результате тарифы для трети населения выросли примерно на 10%, или €150-278 в год. Уже после двух повышений цен в этом году французы платят за электричество на 25% больше. Рост тарифов вынудил многие предприятия свернуть свою деятельность.

В начале ноября стало известно, что после официального отказа Европа продолжает закупать российский газ.