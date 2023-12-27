Финансист оценил, как завершение налогового периода сказалось на курсе рубля

Завершение налогового периода в России пока не привело к закономерному ослаблению курса рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Хотя и с приближением пика фискальных платежей не наблюдалось укрепления, которое обычно происходит. Возможно, основные потоки иностранной валюты сглаживают воздействие краткосрочных драйверов, в том числе сезонного, что сохраняет сбалансированность курса рубля», — пояснил эксперт.

Российские компании обязаны до 28 декабря уплатить налоги на добычу полезных ископаемых, на добавленную стоимость, на доходы физических лиц и другие налоги.

По данным Мосбиржи на 17:52 мск, доллар стоит 91,4835 рублей, а евро — 101,677 рублей. По сравнению с открытием торгов американская валюта подешевела на 17,65 копеек, европейская — подорожала на 22,2 копейки.

Курс доллара в 2024 году вряд ли снизится до 60 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Экономист назвала курс доллара 85-90 рублей «близким к истине» в 2024 году.

Когда наиболее удачный момент для продажи и покупки долларов и евро — в нашем материале.