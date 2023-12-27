Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоимость риса подскочила до 15-летнего максимума

Цены на рис выросли до максимума с 2008 года на фоне сильного спроса

close
100%
Depositphotos

Цены на рис продолжают расти на фоне устойчивого спроса и опасений дефицита предложения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Тайской ассоциации экспортеров риса, стоимость белого риса сорта 5% broken достигла 659 долларов за тонну. Это максимальный уровень с октября 2008 года. С начала года цены выросли примерно на 38%.

Рост цен обусловлен ограничением экспорта риса Индией, крупнейшим поставщиком на мировом рынке. Кроме того, засуха угрожает урожаю в некоторых странах. Высокие цены на рис могут подстегнуть инфляцию и повысить импортные расходы покупателей. Ряд стран наращивают закупки, чтобы сформировать запасы.

В конце августа в Индии ужесточили ограничения на экспорт риса. Крупнейший экспортер риса повторно ввел 20-процентный экспортный сбор и ограничил 80% поставок риса. По версии правительства Индии запрет на экспорт был введен для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ранее в Минсельхозе заявили о готовности России экспортировать до 65 млн тонн зерна.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами