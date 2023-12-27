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В Роснедрах рассказали о большом спросе на советскую технику в африканской стране

Роснедра: в Гане существует большой спрос на советскую сельхозтехнику

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Siphiwe Sibeko/Reuters

Глава Роснедр Евгений Петров сообщил, что в Гане существует большой спрос на советскую технику, в том числе, сельскохозяйственную. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на сельскохозяйственную технику в Гане существует огромный спрос, «потому что климат в Гане весьма специфичный, очень влажный».

«И наша техника советская, которая до сих пор работает, к ней очень трепетно относятся в силу долговечности и простоты обслуживания. Поэтому очень большой спрос», — отметил он.

24 декабря министр иностранных дел Центральноафриканской Республике (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила, что страна предпринимает все необходимые меры для того, чтобы зерно, направленное африканским государствам из России, дошло до них как можно быстрее. До этого сообщалось, что российское зерно, которое предназначено для поставок нуждающимся африканским странам, планируется вывезти 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск.

Ранее Герасимов назвал причину продовольственного кризиса в Африке.

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