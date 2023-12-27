Стало известно, как может измениться спрос на ипотеку в РФ в 2024 году

В России может упасть выдача ипотечных кредитов на 20-30% в начале 2024 года на фоне роста ключевой ставки ЦБ и ужесточения условий по льготным программам. Такой прогноз дали «Газете.Ru» аналитики SaaS-платформы TYMY и сервиса AI-аналитики Find Insight.

По итогам 2023 года объем выданных ипотечных кредитов в России может достичь рекордных 8 трлн рублей. Однако уже в начале следующего года ожидается спад активности на этом рынке.

Как отмечает сооснователь сервиса AI-аналитики Find Insight и директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев, сложные экономические условия затрудняют прогнозирование развития рынка. Для анализа тенденций аналитики использовали данные по 150 тыс. ипотечных заявок, оформленных в разных банках.

Это позволило оценить реакцию рынка на ключевые события 2023 года. Выяснилось, что средний уровень конверсии заявок в сделки составлял 25-35%. То есть даже в период ажиотажного спроса на фоне ожиданий повышения ставок реальное число заключенных договоров росло незначительно.

По мнению экспертов, если бы текущие условия по ипотеке ввели сразу, спрос мог бы упасть на 50%. Однако постепенное ужесточение условий в течение года позволило рынку адаптироваться.

В результате в начале 2024 года даже при негативном сценарии падение выдачи ипотеки не превысит 30% по сравнению с 2023 годом. Реалистичный прогноз – снижение на 20-25% в первые 6 месяцев.

Ряд факторов может поддержать ситуацию со спросом на рынке ипотеки.

«Рынок недвижимости в России всё ещё крайне активен и причин для кардинального снижения этой активности не наблюдается — действительно конкурентных инструментов для инвестиций внутри страны по-прежнему нет, а до реального насыщения жильем еще далеко. Это два основных фактора, которые позволяют нам прогнозировать, что и в 2024 году ипотечный рынок может развиваться и при благоприятном стечении обстоятельств — расти, но во второй половине года» — считает CEO SaaS-платформы TYMY Алексей Майстренко.

Кроме того, рынку могут помочь гибкие условия банков, снижение цен на жилье и возможное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ к весне 2024 года, считают эксперты.

До этого в ЦБ рассказалиhttp://www.gazeta.ru/business/news/2023/12/27/22017115.shtml о будущем льготной ипотеки.

Ранее в Госдуме предрекли отмену льготной ипотеки в 2024 году.