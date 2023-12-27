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ЦБ создаст новое подразделение в 2024 году — департамент данных

ЦБ РФ создаст новое структурное подразделение в 2024 году — департамент данных

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Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк РФ в следующем году создаст на базе двух департаментов новое структурное подразделение – департамент данных, проектов и процессов. Об этом пишет «Интерфакс».

В новом подразделении с 15 января 2024 года будут консолидированы функции по управлению данными и совершенствованию бизнес-процессов. По мнению регулятора, это позволит увеличить эффективность внедрения в бизнес-процессы Банка России современных технологий. В том числе речь идет об искусственном интеллекте.

С 27 апреля следующего года будут упразднены департамент управления данными и департамент проектов и процессов ЦБ.

Директор департамента управления данными Алексей Луковников решил продолжить карьеру вне ЦБ, он уйдет с поста 29 декабря этого года.

Департаменту небанковского кредитования будет передан функционал по регулированию и надзору в системе кредитной информации.

В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина на марафоне «Знание» отметила, что в финансовой системе происходят тектонические сдвиги. Сейчас становится важным для конкуренции не только финансовая устойчивость банков, финансовых институтов, но и то, насколько они высокотехнологичные, насколько они живут в цифровом мире, пояснила председатель.

Ранее ЦБ РФ обязал банки использовать отечественные сервисы по внутренним переводам.

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