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Avon остается в России

«Ъ»: Avon передумала продавать активы в России

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Shutterstock/mark beevers

Международный косметический концерн Avon (принадлежит бразильской Natura & Co) передумал продавать бизнес в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Весной прошлого года на фоне начала российской специальной военной операции на Украине Avon объявил, что приостанавливает инвестиции в РФ. При этом о полном уходе компании из страны официально не говорилось.

В апреле ткущего года концерн начал подготовку к продаже своего единственного предприятия в России — ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани». Оно расположено в подмосковном Наро-Фоминске.

По данным газеты, переговоры начались с несколькими потенциальными инвесторами, в том числе с Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала, выкупившая в августе 2023 года активы Heineken.

В ноябре, как сообщили источники «Коммерсанта», претенденты направили Avon «обязывающее предложение о покупке», но Natura & Co заявила, что решила не продавать активы и оставить бизнес в России.

Ранее Песков заявил, что в РФ не изымают активы иностранных инвесторов.

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