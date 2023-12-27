ЦБ рассказал, как финансовые мошенники обманывают россиян перед Новым годом

Финансовые мошенники в России перед Новым годом используют четыре основных схемы обмана россиян с помощью фишинговых ресурсов, цель которых — украсть данные карт клиентов банков и затем списать с них деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин.

Первая схема связана с темой путешествий — мошенники создают сайты по покупке билетов на самолеты и поезда, бронирование отелей, туров, экскурсий.

«Предложения в интернете забронировать отель на Новый год и праздники со значительной скидкой — это повод насторожиться. Лучше искать жилье и билеты на официальном сайте или в приложении отеля, авиакомпании и РЖД, а также на сайтах и в приложениях известных, проверенных агрегаторов. Не стоит торопиться и обращать внимание на надпись «сейчас этот вариант просматривают 10 человек». Форма оплаты должна вести на портал платежной системы (появится новое всплывающее окно) и поддерживать защищенный протокол. В углу должны быть надписи МИР Accept, Verified by Visa, MasterCard SecureCode», — отметил Потехин.

Вторая схема использует тему развлечений — мошеннические ресурсы «продают» билеты на «Щелкунчика», елки, ледовые шоу. По словам Потехина, аферисты часто предлагают за билеты двойную-тройную цену.

Третья схема связана с темой подарков на праздник — парфюмерии и косметики, алкоголя, подарочных наборов. Объявления об их продаже часто появляются накануне Нового года в соцсетях. По словам Потехина, среди людей, которые берут такие заказы, много добросовестных, но есть и мошенники. Проверить их сложно, поэтому лучше покупать подарки у тех, с кем уже имел дело человек или его знакомые.

Четвертая схема использует тему скидок. «Черная пятница» в России продолжается по факту весь декабрь.

«Число мошеннических сайтов в предновогоднее время значительно увеличивается. На этих сайтах все может выглядеть очень похоже на ресурсы настоящих ритейлеров — качественные фото, похожие цена и дизайн сайта, форма заказа. Нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые приходят на электронную почту или в мессенджеры, особенно если отправители неизвестны. Лучше всего самостоятельно вводить адрес магазина, маркетплейса в адресную строку браузера или сохранить адреса любимых и проверенных ресурсов в закладках и пользоваться ими», — сказал Потехин.

Он добавил, что достаточно безопасный вариант — пользоваться официальными мобильными приложениями продавцов.

Ранее киберэксперт Егоров предрек рост финансового мошенничества в России в 2024 году.