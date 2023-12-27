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Россияне в 2023 году побили рекорд по кредитным долгам

«Известия»: россияне взяли кредитов на рекордные 35 трлн рублей

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Depositphotos

Россияне взяли за 10 месяцев 2023 года кредитов на 6 трлн рублей, доведя тем самым сумму своих долгов до 34,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Наращивание кредитов стало рекордным за всю историю наблюдений. Как пояснили в издании, в январе-октябре 2022 года общий объем кредитов вырос на 1,7 трлн, 2021-го — на 4,1 трлн, 2020-го — на 2,2 трлн.

В Центробанке пояснили, что причинами повального кредитования стали отложенный спрос, низкие ставки в начале года, опасения дальнейшего роста цен. Также эксперты обратили внимание на стремление клиентов банков поскорее взять ипотеку по прежним условиям — примерно 60% всех кредитов пришлись именно на ипотеку.

До этого Минфин и ЦБ России приступили к разработке индекса развития финансовой грамотности населения. Пилотное тестирование индекса запланировано на первую половину 2024 года. Как отмечают в ведомстве, индекс станет одним из ключевых показателей реализации стратегии повышения финансовой грамотности граждан до 2030 года.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно взять кредит в 2024 году.

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