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В России резко выросло производство мебели

Выпуск мебели в России увеличился до рекордных 33% по итогам 2023 года

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АК-Мебель

По итогам 2023 года производство мебели в России увеличилось на 33% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, составив 66,7 млн единиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Это максимальные показатели за последние 18 лет. Выручка компаний отрасли возросла на 23% и достигла 438 млрд рублей. Президент АМДПР Александр Шестаков объяснил рекордные цифры восстановлением спроса на фоне роста ввода в эксплуатацию жилых домов.

По словам Шестакова, в 2023 году также увеличились госзакупки мебели после паузы годом ранее. Представитель сервиса «Про.Сторы» Ирина Болотова отметила расширение ассортимента и торговых площадей локальными игроками на фоне сокращения импорта.

Гендиректор Lazurit Денис Егоров констатировал сохранение спроса, но снижение среднего чека. Президент АМДПР в свою очередь уточнил, что цены на мебель были стабильны в первой половине 2023 года, а во втором полугодии выросли из-за подорожания импортных материалов на фоне ослабления рубля.

По словам гендиректора мебельной компании «Ангстрем» Вадима Чернушкина, за весь 2023 год закупочная стоимость материалов и фурнитуры поднялась на 13,5%. Глава Mr.Doors Сергей Шихов прогнозирует дальнейший рост цен в 2024 году.

На прошлой неделе стало известно, во сколько в РФ обошлось строительство и расширение дома в 2023 году.

Ранее московские производители мебели и декора заняли освободившуюся из-за санкций нишу.

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