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Эфиопия объявила дефолт по еврооблигациям

Эфиопия не смогла расплатиться по очередному купону еврооблигаций

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Reuters

Эфиопия стала последней африканской страной, объявившей дефолт по еврооблигациям. Страна не выплатила купонный платеж на сумму $33 млн по истечении льготного периода в понедельник, сообщает Bloomberg.

Эфиопии была должна осуществить выплату 11 декабря. Правительство решило не делать этого, поскольку «хочет одинаково относиться ко всем кредиторам», заявил министр финансов Ахмед Шиде на государственном телевидении.

По словам советника минфина Хинджата Шамиля, платеж не был осуществлен и не будет произведен. Таким образом, Эфиопия присоединилась к растущему числу развивающихся стран, допустивших дефолт по еврооблигациям, среди которых Замбия, Гана и Шри-Ланка.

В своем предложении по реструктуризации Эфиопия попросила держателей бондов продлить срок погашения с июля 2028 года до января 2032 года, а также снизить купон с 6,625% до 5,5%. При этом номинальная стоимость в $1 млрд останется без изменений.

Ранее комитет бондхолдеров заявил, что считает решение страны не осуществлять платеж «ненужным и неудачным». Эфиопия стремится реструктурировать обязательства в рамках механизма G20. Это позволит координировать реструктуризацию долга как государственным, так и частным кредиторам.

В начале декабря Fitch оставило кредитный рейтинг Украины на преддефолтном уровне.

Ранее СМИ назвали самую успешную экономику мира.

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