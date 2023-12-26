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В России зафиксировали резкий спрос на противовирусные препараты

ВТБ: спрос на противовирусные препараты в России вырос на 65% за месяц

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Shutterstock

С 1 по 20 декабря в аптеках россияне приобрели более 6,3 млн препаратов для профилактики и лечения респираторных инфекций и ЛОР-заболеваний, потратив свыше 1,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом ноября, спрос на лекарства вырос на 36%, а объем трат увеличился почти в полтора раза. Это следует из статистики ресурсов Первый ОФД (входит в группу ВТБ) и «Продажи.рф».

С 1 по 20 декабря россияне приобрели в аптеках свыше 805 тысяч упаковок противовирусных препаратов для системного использования, потратив 394 млн рублей. Это на 65% больше по количеству товара и на 78% — по объему трат, чем за аналогичный период ноября. Средняя цена упаковки в декабре составила 489 рублей. 

На препараты от простуды и кашля спрос вырос на 47% по количеству товара и на 52% по объему трат. Покупатели приобрели около 2 млн товаров за указанный период. Объем трат превысил 550 млн рублей, средняя цена единицы товара – 280 рублей.

Лидером по количеству продаж стали препараты для лечения заболеваний носа – 2,6 млн покупок (+21%) на 550 млн рублей (+28%). Средняя цена в декабре – 214 рублей.

В категории препаратов для лечения горла приобретено 960 тысяч товаров более чем на 330 млн рублей (+38% по количеству и тратам). Средняя цена упаковки составляет 347 рублей.

Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу увеличился на 27% (+28% по объему трат). В лабораториях пациенты сдали за 20 дней декабря 22,6 тысячи таких анализов, потратив 17,2 млн рублей. Средний чек в декабре составил 760 рублей, это на 31% ниже, чем в декабре прошлого года.

Также в торговых точках повысился спрос на медицинские маски: с 1 по 20 декабря этот товар стали приобретать в полтора раза чаще по сравнению с аналогичным периодом ноября, сумма трат выросла на 60. Всего в декабре приобретено более 200 тысяч упаковок масок, объем трат превысил 5,6 млн рублей. Средняя стоимость упаковки масок составила в декабре 28 рублей.

При этом количество покупок в указанных категориях ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на анализы снизился на 13%, противовирусные препараты покупали в этом декабре на 28% меньше, чем годом ранее, а препараты от кашля – на 23%. Количество купленных масок ниже на 27%.

Первый ОФД провел исследование в декабре 2023 года в обслуживаемых аптеках и торговых точках. Оно было дополнено статистикой ресурса «Продажи.рф».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне чаще покупали витамины этой осенью, чем прошлой.

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