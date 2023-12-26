В Тюменской области заморозили отпускные цены на яйца

Власти Тюменской области подписали с птицефабриками «Бобровская» и «Пышминская» соглашение о сдерживании цен на куриные яйца. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на сообщение местного управления Федеральной антимонопольной службы.

До конца января 2024 года отпускные цены на десяток яиц категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) не превысят 99 рублей. Птицефабрики решились на этот шаг добровольно, уточнили антимонопольщики. По их мнению, такая мера позволит стабилизировать цены на яйца в регионе.

Отпускные цены отличаются от розничных на прилавках магазинов.

Стоимость яиц в Тюменской области побила пятилетний рекорд, к декабрю этого года они подорожали до 130-150 рублей за десяток. В некоторых торговых центрах ввели ограничение на продажу яиц, а в ряде сетевых магазинов стали продавать поштучно.

Цены на яйца в России за 2023 год, по информации Генпрокуратуры РФ, повысились на 40%. По данным Росстата, только за ноябрь они увеличились на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц составляет от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области, Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях и ДНР.

Почему возник яичный кризис — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал цены на яйца в 2024 году.