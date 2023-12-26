Россияне стали покупать меньше дач в 2023 году

За 2023 год спрос россиян на дачи снизился на 10%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

В среднем по России с начала года спрос на загородное жилье вырос на 1%. Интерес россиян к таунхаусам увеличился на 7%, к домам — на 5%. Спрос на коттеджи сократился на 9%.

По данным компании, самые дорогие дома находятся в Подмосковье, в среднем их стоимость достигает 8 млн рублей. В тройку лидеров также входят Дагестан и Калининградская область (по 6,5 млн рублей). Дешевле всего купить дом в Кировской (750 тыс. рублей), а также Смоленской и Ульяновской областях (по 950 тыс. рублей).

Дачи обойдутся заметно дешевле. Самые дорогие дачи — в Дагестане, максимальная цена там достигает 3 млн рублей. Самая низкая стоимость дач — в Кировской области и Удмуртии — 360 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно.

По данным сервиса «Кредитный помощник», две трети россиян, проживающих в квартире, хотели бы переехать в собственный дом. Большое пространство по сравнению с площадью квартиры, природа и отсутствие соседей рядом — то, что сильнее всего привлекает россиян в частной недвижимости.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в России может подорожать строительство частных домов в начале 2024 года.