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Глава МИД Японии прокомментировал ситуацию с «Арктик СПГ-2»

Япония не допустит срыва энергопоставок из-за ситуации с проектом «Арктик СПГ-2»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Япония будет действовать так, чтобы ситуация с проектом «Арктик СПГ-2» не нанесла ущерба стабильным поставкам энергоресурсов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Ёко Камикавы.

Поводом для такого комментария главы японского МИД на последней в этом году пресс-конференции стали сообщения СМИ о том, что иностранные участники проекта «Арктик СПГ-2» объявили о форс-мажоре на фоне санкций США.

Камикава отметила, что речь идет о переговорах между частными компаниями, и правительство Японии воздерживается от оценки достоверности этой информации. При этом страна будет принимать решения комплексно, чтобы гарантировать стабильные поставки энергоносителей.

В начале ноября Минфин США внес в санкционный список компанию «Арктик СПГ-2», реализующую одноименный проект «Новатэка» по производству СПГ. Западные СМИ сообщали, что «Новатэк» из-за санкций приостановил участие иностранцев и объявил покупателям о форс-мажоре.

В проекте «Арктик СПГ-2» помимо «Новатэка» (60%) участвуют французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских компаний Mitsui и JOGMEC (по 10%). Япония планировала импортировать с него 2 млн тонн СПГ в год.

Ранее в Китае выступили против односторонних санкций.

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