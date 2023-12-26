Чечня и Иран планируют создать совместную авиакомпанию

Власти Чечни и Ирана планируют проработать запуск прямого авиасообщения между Грозным и Тегераном. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с гендиректором иранской авиакомпании Mahan Air Арабнеджад Хануки Хамид Хоссейном обсудил перспективы открытия регулярного авиарейса, подчеркнув, что соответствующая работа ведется по поручению главы ЧР Рамзана Кадырова.

«Это, безусловно, важный шаг в деле укрепления торгово-экономических и культурных связей между нашими странами и развитии туристического сектора», — отметил Хучиев .

По словам главы кабмина, реализация проекта строительства и реконструкции аэропорта Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова находится в активной фазе. Он позволит увеличить пассажиропоток до 1,5 млн человек в год, принимать все типы воздушных судов и значительно расширить географию воздушных маршрутов.

В рамках сотрудничества стороны планируют создать совместную авиакомпанию.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России — Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.