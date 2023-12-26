Россиянам рассказали, возможен ли доллар по 60 рублей в 2024 году

Курс доллара в 2024 году вряд ли снизится до 60 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Традиционно в укреплении курса рубля заинтересованы конечные потребители и импортеры, в его ослаблении – бюджет и экспортеры. Но это не значит, что чем больше импорт, тем крепче рубль. Ситуация скорее обратная: импортеры покупают иностранную валюту для расчетов по внешнеторговым контрактам, что создает давление на рубль. Когда профицит счета текущих операций в платежном балансе страны был более, чем значительным – а именно так и было год назад – экспортерам было некому продавать экспортную выручку. И рубль укреплялся», — пояснила экономист.

Она уточнила, что по мере восстановления импорта курсы иностранных валют поползли вверх.

По ее словам, сейчас политика Банка России, призванная сдерживать инфляцию в стране высокой ключевой ставкой, весьма умеренно справляется с этой задачей. Но при этом высокая ставка сдерживает экономический рост, делает кредиты дорогими для компаний и населения.

«Это приводит к ослаблению внутреннего спроса, а это снижает потребность в импорте. Если в такой ситуации промышленно развитые страны справятся с рецессией, это будет дополнительным стимулом для российского экспорта, основанного по-прежнему на нефти и газе. Такие два фактора сами по себе будут способствовать, как минимум, стабилизации курса рубля. А пока существующие временные валютные ограничения, связанные с обязательной продажей и репатриацией валютной выручки в России, на ближайшие месяцы довершат дело», — сказала экономист.

Поэтому Белянчикова назвала курс доллара 85-90 рублей «близким к истине» в 2024 году.

По данным Мосбиржи на 12:51 мск, доллар стоит 91,5840 рубля.

Ранее «Газета.Ru» объяснила причины резкого скачка курсов доллара и евро.