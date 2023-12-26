Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал цены на яйца в Москве в 2024 году

Экономист Чеглов: десяток яиц в Москве в 2024 году будет стоить от 90 рублей

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Стоимость куриных яиц в Москве в 2024 году будет начинаться от 90 рублей за десяток, отборных — от 120-130 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Импортное яйцо по ценам будет ближе к верхним значениям, добавил экономист.

«Рост цен на куриное яйцо впору назвать одним из индикаторов проблем уходящего года на российском потребительском рынке. И хорошо, что правительство всерьез озаботилось ценами на этот социальный товар. Но сама ситуация является индикатором влияния макроэкономики на производителя, ритейлера и потребителя. Она отражает рост стоимости кредитных средств, инфляции, дороговизну топлива для внутреннего потребления и технологическую зависимость от зарубежных поставок. Над ее устранением правительство работает, но результаты в одночасье ожидать нельзя», — отметил Чеглов.

По его словам, в начале 2024 года спрос на яйца в России традиционно снизится. Рост цен на них с большой вероятностью прекратится уже сейчас, поскольку есть четкая установка со стороны президента.

«Запущен механизм антимонопольных проверок, и продолжать «нагнетать» ситуацию просто опасно. Производителям обещана финансовая поддержка. Стартовали импортные поставки — Азербайджан уже включился, на горизонте Турция. Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведет к снижению стоимости яиц», — сказал Чеглов.

Цены на яйца в России за этот год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетели на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь они выросли на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

Почему возник «яичный кризис» в России и что власти сделали для его разрешения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин попросил у Лукашенко «немного» яиц.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами