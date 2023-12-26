Экономист спрогнозировал цены на яйца в Москве в 2024 году

Стоимость куриных яиц в Москве в 2024 году будет начинаться от 90 рублей за десяток, отборных — от 120-130 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Импортное яйцо по ценам будет ближе к верхним значениям, добавил экономист.

«Рост цен на куриное яйцо впору назвать одним из индикаторов проблем уходящего года на российском потребительском рынке. И хорошо, что правительство всерьез озаботилось ценами на этот социальный товар. Но сама ситуация является индикатором влияния макроэкономики на производителя, ритейлера и потребителя. Она отражает рост стоимости кредитных средств, инфляции, дороговизну топлива для внутреннего потребления и технологическую зависимость от зарубежных поставок. Над ее устранением правительство работает, но результаты в одночасье ожидать нельзя», — отметил Чеглов.

По его словам, в начале 2024 года спрос на яйца в России традиционно снизится. Рост цен на них с большой вероятностью прекратится уже сейчас, поскольку есть четкая установка со стороны президента.

«Запущен механизм антимонопольных проверок, и продолжать «нагнетать» ситуацию просто опасно. Производителям обещана финансовая поддержка. Стартовали импортные поставки — Азербайджан уже включился, на горизонте Турция. Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведет к снижению стоимости яиц», — сказал Чеглов.

Цены на яйца в России за этот год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетели на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь они выросли на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

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