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ФАС возбудила новые дела в отношении производителей куриных яиц

ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц

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Shutterstock

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с резким повышением цен. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что в случае установления нарушений со стороны предприятий им могут грозить оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

По данным УФАС по Кемеровской области, производители куриных яиц «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика», доминирующие лидирующие позиции на рынке региона, в октябре этого года допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца на 31-40% по сравнению с сентябрем. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Также воронежское УФАС выявило единовременное повышение цен на продукт компаниями «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ «Заброденское», «Ряба», «Птицефабрика Третьяковская» на 16-37% в сравнении с сентябрем.

Производители «Птицефабрика «Кинешемская» и «Ивановская птицефабрика» в Ивановской области повысили цены на куриные яйца на 18-23%.

Компании «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика» в Донецкой народной республике допустили подорожание яиц на 9-24% в сравнении с сентябрем.

Ранее сообщалось, что Путин в шутку попросил Лукашенко не жадничать и поставить России яйца.

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