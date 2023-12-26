В России средним классом признали треть населения

В России средним классом в 2022 году являлись 32% населения — к такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики. Об этом сообщает телеканал РБК.

Заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева подсчитала, что этот показатель стал максимальным с 2015 года, однако не все россияне из среднего класса полностью удовлетворяют условиям и критериям.

Она напомнила, что принадлежность к среднему классу определяет социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), уровень образования (высшее) и средний медианный доход выше 29 тыс. рублей на члена семьи.

По данным Мареевой, только треть от 32% россиян из среднего класса могли считать ядром состава — не более 9,3%.

До этого директор Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил о новом среднем классе в России с большими доходами.

Ранее в России выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей.