Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России средним классом признали треть населения

Исследование ВШЭ: в России средним классом в 2022 году являлись 32% населения

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России средним классом в 2022 году являлись 32% населения — к такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики. Об этом сообщает телеканал РБК.

Заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева подсчитала, что этот показатель стал максимальным с 2015 года, однако не все россияне из среднего класса полностью удовлетворяют условиям и критериям.

Она напомнила, что принадлежность к среднему классу определяет социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), уровень образования (высшее) и средний медианный доход выше 29 тыс. рублей на члена семьи.

По данным Мареевой, только треть от 32% россиян из среднего класса могли считать ядром состава — не более 9,3%.

До этого директор Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил о новом среднем классе в России с большими доходами.

Ранее в России выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами