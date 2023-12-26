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ЦБ рассказал о подводных камнях накопительных счетов

ЦБ: банк может повысить или снизить ставку по накопительному счету в любое время

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В отличие от ставок по срочным вкладам, которые обычно зафиксированы на весь срок договора, ставки по накопительным счетам банки вправе повысить или понизить в любой момент. Поэтому перед открытием предновогоднего вклада стоит удостовериться, что кредитная организация предлагает привлекательную ставку именно по вкладу, а не по накопительному счету. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Там уточнили, что банки могут повысить или понизить ставки по накопительным счетам в зависимости от определенных рыночных показателей, в том числе от ключевой ставки Центробанка РФ.

«После нового повышения ключевой ставки некоторые банки уже повысили максимальные ставки как по срочным вкладам, так и по накопительным счетам. Кроме того, ряд кредитных организаций начали формировать свои традиционные «новогодние предложения», что также повлияло на повышение максимальных ставок по депозитам», — отметили в пресс-службе.

Так, по сравнению с I декадой декабря во II декаде максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, выросла на 0,5 процентного пункта и составила 14,5%.

ЦБ РФ 15 декабря повысил ключевую ставку пятый раз подряд — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Что будет со вкладами, кредитами и курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам обещали предновогодние предложения по вкладам.

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