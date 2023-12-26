Япония создаст новую организацию в области термоядерного синтеза

Япония собралась в марте будущего года создать организацию, объединяющую представителей частного сектора, правительства и научных кругов. Целью ее создания является координация работы по развитию термоядерного синтеза, пишет газета Nikkei.

Новая структура предварительно будет называться Форум термоядерной энергетики. Ее задачей будет анализ технологических потребностей отрасли, управление ресурсами и технологиями входящих в нее участников для ускорения процесса развития. Организация будет давать японскому правительству рекомендации о правилах безопасности и технологических стандартах в отрасли. Еще одной функцией форума будет взаимодействие с зарубежными партнерами страны.

Среди участников новой структуры крупные японские инжиниринговые и энергетические компании — IHI, JGC Holdings, Inpex, стартапы Kyoto Fusioneering и EX-Fusion и другие. Организация запланировала добиться коммерческого применения термоядерного синтеза к 2030-м годам.

«Мы собираемся вместе, чтобы построить термоядерную индустрию в Японии, и я ожидаю, что это приведет к привлечению компаний, которые ранее не участвовали в этой сфере», — заявил генерального директора Kyoto Fusioneering Сатоси Кониси.

На текущий момент во всем мире разрабатываются технологии для поддержания стабильной реакции в термоядерном реакторе. Япония имеет свои значительные наработки в области, но ждет помощи иностранных партнеров. Так, японская фирма Kyoto Fusioneering использует одни из лучших гиротронов — важных компонентов, необходимых для нагрева плазмы в реакторе.

В начале декабря сообщалось, что в Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор. Он представляет собой шестиэтажную конструкцию, расположенную в городе Нака к северу от Токио. Внутри него расположен токамак — камера с тороидальными магнитными катушками, напоминающая по форме пышку или пончик. Установка предназначена для удержания в магнитном поле закрученной плазмы, нагретой до 200 млн °C — более чем в 36 тыс. раз горячее поверхности Солнца.

Ранее создали новый материал для защиты термоядерных реакторов от раскаленной плазмы.