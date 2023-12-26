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Маркетплейсы обяжут продавать российскую технику

«Ъ»: кабмин планирует заставить маркетплейсы продавать российскую технику

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Правительство планирует ввод обязательного минимума российской техники на онлайн-площадках. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники на рынке.

Подчеркивается, что, конкретные наименования товаров пока не определены, но минимум на полках могут ввести для тех категорий продукции, которые «в достаточном объеме производятся в стране». Ожидается, что новая мера будет распространена на крупную бытовую технику, где российские производители наиболее широко представлены. Речь идет о холодильниках, морозильных камерах, плитах и стиральных машинах.

О разработке законопроекта о «российской полке» депутатами из рядов «Единой России» сообщалось в начале мая 202 года. В октябре 2023 года законопроект передали в правительство. Частью законопроекта является обязанность маркетплейсов отдавать первые 50 строк в поиске российским или белорусским товарам.

До этого доля покупок россиянами китайской бытовой техники с января выросла на 48%.

Ранее стало известно, на что россияне чаще всего берут кредиты.

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