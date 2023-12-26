Россияне стали реже покупать жилье за границей

Интерес россиян к покупке жилья за границей упал на 32-45%. Об этом сообщает «Ъ».

Сообщается, что в Турции снижение спроса составило 60–70%, а в ОАЭ — 25–30%. При этом медианный размер сделки россиян с зарубежной недвижимостью в 2023 году вырос на 23,5% по сравнению с 2022 годом и составил €247 тыс. Причиной такой картины называют «остывание» спроса после бума в 2022 годом, связанным с крупным потоком мигрантов, покинувших страну после начала СВО и объявления частичной мобилизации.

До этого минюст Грузии сообщил, что россияне стали покупать больше недвижимости в стране. За 11 месяцев 2023 года россияне приобрели в Грузии 5784 квартир, что на 360 больше, чем за весь прошлый год.

Также, по данным издания, граждане РФ стали больше приобретать в Грузии земельные участки — если за весь 2022 год их было куплено 1625, то за 11 месяцев этого года — уже 1872.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.